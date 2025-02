Fahrkartenkontrolle eskaliert: 42-Jährige in Meitingen bei Auseinandersetzung verletzt

Am Dienstagmorgen wurde eine 42-Jährige bei einer Fahrscheinkontrolle in der Regionalbahn von Donauwörth nach Augsburg von einer 27-jährigen Zugbegleiterin leicht verletzt. Laut Polizeimeldung zeigte die Reisende ein Deutschland-Ticket auf ihrem Smartphone vor. Weil sie aber keinen Identitätsnachweis vorlegen konnte, erfüllte sie nicht die Beförderungsregeln der Deutschen Bahn. Deshalb verbot die Zugbegleiterin ihr, mit dem Zug weiterzufahren. Daraufhin soll die Reisende lautstark im Zug geschrien und Hilfe bei der Klärung von den anderen Reisenden gefordert haben, so die Polizei. Beim nächsten Halt am Bahnhof Meitingen soll die Bahnmitarbeiterin versucht haben, das Fahrverbot mit Körperkraft durchzusetzen, wodurch die Reisende Schmerzen erlitt. Ein Zugführer habe die Situation entschärfen können. Die 42-Jährige konnte ihre Reise nach Augsburg fortsetzen, heißt es in der Polizeimeldung.

Die Bundespolizei ermittelt gegen die Zugbegleiterin wegen Körperverletzung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Nürnberg unter der Rufnummer 0911 205551-0 oder bpoli.nuernberg@polizei.bund.de entgegen. (AZ)