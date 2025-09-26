So steht es um die Bahnprojekte im Augsburger Land

Das Geld für Verkehrsprojekte ist knapp. Das Bundesverkehrsministerium überlegt, einige Vorhaben zu streichen oder auf Eis zu legen. Wie sieht es mit den Bahnprojekten im Landkreis Augsburg aus? Wie geht es mit der neu geplanten Schnellstrecke zwischen Ulm und Augsburg weiter? Wann wird die alte Bahnlinie Ulm-Augsburg saniert? Und was geschieht mit den Ausbauplänen der Bahn zwischen Augsburg und Donauwörth? Hier eine Übersicht:

Wird die Bahn-Neubaustrecke zwischen Ulm und Augsburg gebaut?

Der Plan: Zwei neue Gleise für Hochgeschwindigkeitszüge und Güterverkehr zwischen Ulm und Augsburg bauen. Eine Magistrale für Europa soll eines Tages von Paris bis nach Bratislava führen. Für dieses Projekt aus den 90er Jahren muss jetzt allerdings noch das Nadelöhr zwischen Ulm und Augsburg beseitigt werden. Die gut 170 Jahre alte Zugstrecke Ulm-Augsburg gilt als stark belastet. Den zukünftigen Anforderungen des Schienenverkehrs ist sie voraussichtlich nicht gewachsen. Seit Jahren plant ein Projektteam der Bahn deshalb eine Neubaustrecke zwischen Ulm und Augsburg: Zwei Gleise, auf denen Hochgeschwindigkeitszüge und Güterverkehr in maximal 26 Minuten von einem Bahnhof zum anderen fahren können.

Die Trasse würde über weite Strecken parallel zur Autobahn verlaufen. Im Moment liegen diese Pläne beim Bundesverkehrsministerium. Noch in diesem Jahr soll der Bundestag entscheiden, ob das Milliardenprojekt verwirklicht wird und wie. Gibt der Bundestag grünes Licht, muss im Bundeshaushalt Geld für die Neubaustrecke Ulm-Augsburg bereitgestellt werden. Wie berichtet, werden die finanziellen Mittel aus dem Haushalt nicht für alle in Deutschland anvisierten Verkehrsprojekte reichen.

Wie steht es um einen möglichen Bahnhof in Zusmarshausen?

Noch hat Zusmarshausen keinen eigenen Bahnhof. Das könnte sich aber bald ändern. Es gibt Überlegungen, einen Bahnhalt auf Höhe der A8-Ausfahrt Zusmarshausen nördlich der Autobahn zu bauen. Hier würden die beiden neuen Gleise für den Fern- und Güterverkehr vorbeikommen, wenn diese Schnellstrecke eines Tages gebaut wird. Die Bayerische Eisenbahngesellschaft müsste dann Regionalzüge auf der geplanten Hochgeschwindigkeitsstrecke neben der A8 fahren lassen, die in Zusmarshausen halten. Der Bau eines Bahnhalts in Zusmarshausen hängt also von der geplanten neuen Schnellstrecke Ulm-Augsburg ab. Zusmarshausens Bürgermeister Bernhard Uhl geht davon aus, dass der Bahnhalt um die 60 Millionen Euro kosten würde.

Wird die heutige Eisenbahnstrecke zwischen Ulm und Augsburg saniert?

Seit etwa 170 Jahren fahren Züge zwischen Ulm und Augsburg. Die viel befahrene Strecke soll bald rundum erneuert werden. Sie ist mit etwa 40 weiteren Bahnstrecken in Deutschland in ein Generalsanierungs-Programm aufgenommen worden. Läuft alles nach Plan, wird die alte Bahnverbindung 2034 für etwa fünf Monate komplett gesperrt, um sie zu sanieren und damit leistungsfähiger zu machen. Nach Angaben der Bahn soll sie einen erstklassigen Ausrüstungsstandard erhalten und auf den digitalen Bahnbetrieb vorbereitet werden. Oberleitungen, Stellwerke, Gleise und Weichen sollen ertüchtigt werden. Vorgesehen ist außerdem, die Bahnhöfe anzugehen und den Schallschutz zu verbessern.

Die Region kämpft seit Langem dafür, dass die Bahnhöfe an dieser Bestandsstrecke barrierefrei ausgebaut werden. Das Geld für das Projekt soll aus dem sogenannten Sondervermögen kommen. Das 500-Milliarden-Euro Schuldenpaket soll in Infrastruktur, Energiewende und Klimaneutralität investiert werden. Der Plan ist, den schnellen Fernverkehr und den Güterverkehr über die neu zu bauende Schnellstrecke abzuwickeln. Der Regionalverkehr würde dann an der heutigen Strecke verkehren. Die Hoffnung in der Region ist groß, dass dadurch ein besseres Nahverkehrsangebot möglich wird. Die Bahn hofft auf größere Kapazitäten und mehr Pünktlichkeit.

Was passiert auf der Bahnstrecke Augsburg-Donauwörth?

Was passiert auf der Strecke Augsburg-Donauwörth? Die Pläne zum Ausbau der zweigleisigen Strecke liegen seit diesem Sommer auf Eis. Obwohl die Strecke bereits sehr belastet ist. Ein zumindest teilweise dreigleisiger Ausbau sollte Entlastung für Güter- und Personenverkehr schaffen. Doch im Juli stoppte die Bahn die Arbeit an der Planung für das Projekt. Seither pausiert der Ausbau der Strecke Augsburg-Donauwörth. Für die Planung sei die Prognose der Zugzahlen für 2040 entscheidend, hieß es im Juli von der Bahn. Die fehlt noch, wie ein Sprecher der DB erklärte. „Weil sich dadurch die Anforderungen an die Strecke deutlich ändern könnten, haben Bund und Bahn entschieden, die Planungen so lange zu pausieren, um keine unnötigen Kosten zu verursachen und sorgsam mit Steuermitteln umzugehen“. Das Projekt steht noch ganz am Anfang. Wie es finanziert werden würde, ist noch völlig unklar. (mit bt)