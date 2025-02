Bahn, Verkehr, Infrastruktur: Stehen diese Projekte nach der Bundestagswahl auf der Kippe?

Wie die künftige Bundesregierung aussehen wird, weiß niemand. Und auch Wochen nach der Bundestagswahl am 23. Februar wird es sicherlich noch Koalitionsverhandlungen geben, die die Politik der nächsten Jahre und die Besetzung der Ministerien festlegen. Heißt das, dass die Kreise und Kommunen mit ihren Projekten dort, wo Mittel und Entscheidungen vom Bund nötig sind, wieder mit erheblichen Verzögerungen rechnen müssen?

Ungewiss ist im Moment die Zukunft mehrerer Bahnprojekte im Landkreis Augsburg. Das trifft zunächst die geplante Neubaustrecke zwischen Ulm und Augsburg. Ursprünglich war vorgesehen, dass der Bundestag im Frühjahr darüber abstimmt, ob die Vorzugstrasse, die entlang der Autobahn verlaufen soll, tatsächlich gebaut wird. Doch mit dem Ampel-Aus in Berlin ist dieser Zeitplan nicht mehr haltbar. Die Planer der Bahn gehen zwar weiter ihrer Arbeit nach, bis der Bundestag neu gebildet und damit beschlussfähig ist, dürfte es aber noch eine Weile dauern. Bis dahin steht das endgültige „Ja“ vom Bund zum Bau der Neubaustrecke Ulm-Augsburg weiter aus.

Seit Kurzem ist auch klar: Die geplante Generalsanierung der alten Bahnverbindung zwischen Ulm und Augsburg liegt mindestens ebenso lange auf Eis. Die Strecke gehört zu insgesamt 42 hochfrequentierten Bahnverbindungen in Deutschland, die bis 2030 generalsaniert werden sollten. Die Gleise zwischen Ulm und Augsburg wären als Letztes an der Reihe gewesen. Sie hätten fünf Monate komplett gesperrt werden sollen, um Oberleitungen, Stellwerke, Gleise und Weichen zu ertüchtigen und die Bahnhöfe zu verbessern. Die Riedbahn zwischen Mannheim und Frankfurt wurde 2024 als erster sogenannter Hochleistungskorridor saniert. Nun aber hat der Vorsitzende der CSU-Verkehrskommission, Ulrich Lange, angekündigt, die Sanierungspläne für alle weiteren 41 hochfrequentierten Strecken noch einmal einzeln anschauen zu wollen, sollten CSU und CDU in Regierungsverantwortung kommen. Es geht um offene Finanzierungsfragen und darum, ob die vorgesehenen Sanierungen ausreichen, um die Bahn pünktlicher zu machen.

B 17-Deckel oder Tunnel bei Stadtbergen: Finanzierungszusage steht

Auf der Zielgeraden und der sicheren Seite sieht das Staatliche Bauamt Augsburg dagegen die Planung für die Sanierung der B 17 und die Lärmschutzmaßnahmen im Bereich Stadtbergen (“Deckel“). Wie Robert Moser, Leiter der Abteilung für konstruktiven Ingenieurbau, auf Nachfrage unserer Zeitung sagt, erwarte man sogar sehr bald, in den nächsten Wochen, die Baugenehmigung vom Bundesverkehrsministerium, um danach ins Planfeststellungsverfahren zu gehen. „Spätestens im März sollte es so weit sein“, meint Moser. Die Fragen der finanziellen Mittel aus dem Bundeshaushalt seien „gelaufen“, daran werde sich auch nach der Wahl nichts mehr ändern.

Icon Vergrößern In Stadtbergen wartet man seit Jahren auf mehr Lärmschutz an der B 17. Das Projekt kommt momentan einen wichtigen Schritt voran. Foto: Marcus Merk (Symbolbild) Icon Schließen Schließen In Stadtbergen wartet man seit Jahren auf mehr Lärmschutz an der B 17. Das Projekt kommt momentan einen wichtigen Schritt voran. Foto: Marcus Merk (Symbolbild)

Seit Jahren hoffen die Stadtberger auf weniger Lärm an der stark befahrenen B 17. Seit 2023 ist klar: Eine komplette Einhausung der Strecke als Tunnel bietet viel mehr Lärmschutz, ist aber nur wenig teurer als eine Teil-Einhausung. Seit anderthalb Jahren liegt nun die Bauplanung zur Prüfung beim Bundesverkehrsministerium. Auch wenn im Frühjahr das Planfeststellungsverfahren endlich beginnen könnte, kann es sich bis zur Umsetzung noch Jahre hinziehen.

Steht mit einer neuen Bundesregierung die Staudenbahn auf der Kippe?

Entspannt sind auch die Akteure für die Reaktivierung der Staudenbahn. Wie Ralf Gummersbach von den Stadtwerken Ulm/Neu-Ulm (SWU) erklärt, gibt es auch nach der Wahl keine Befürchtungen, sofern eine Regierungsbildung im gemäßigten Spektrum bleibt. „Die Förderung über Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, das wichtigste Finanzierungsinstrument für die Investitionen in die Reaktivierung der Staudenbahn, ist über ein Bundesgesetz abgesichert und gibt es ja schon seit Jahrzehnten unter verschiedenen Regierungen und Koalitionen.“

Für das Forum Königsbrunn könnten 28 Millionen aus Berlin kommen

Spannend bleibt, wie es beim Forum in Königsbrunn weitergeht. Hier ist eine Rekord-Förderung in Aussicht, aber es muss schnell gehen. Wie berichtet, könnten 28 von 42 Millionen Euro Gesamtkosten für das Forum mit Veranstaltungssaal und Museen, das um die ehemalige Königstherme entstehen sollen, vom Bauministerium aus Berlin kommen. Der zentrale Bestandteil muss dafür bis 2030 fertig werden. Stadtplaner Werner Lohmann, maßgeblich für die Pläne verantwortlich, will im März im Stadtrat die Beauftragung der Fachplaner verabschieden und rechnet mit Vorentwürfen im Juli. Die Bundesregierung wird dann eine andere sein. (mit mcz, mjk, kop)