Beim Volkslauf in Neusäß ist Gemeinschaft wichtiger als Geschwindigkeit

Durchs schöne Schmuttertal führt die Strecke, wenn am 20. September zum insgesamt dritten Mal ein Volkslauf in Neusäß gestartet wird. Bei der Streckenauswahl für den sechs Kilometer langen Hauptlauf, der für Läufer und Walker identisch ist, haben die Gestalter darauf geachtet, so wenig asphaltierte Wege wie möglich auszuwählen. Neu ist in diesem Jahr ein Bambini-Lauf für Kinder ab drei Jahren. Der ganz junge Nachwuchs absolviert eine Stadionrunde, der Kinder-Lauf für die etwas älteren Buben und Mädchen besteht aus einer etwa 1,3 Kilometer langen Runde rund um das Lohwaldstadion.

Freude an der Bewegung

Beim Volkslauf steht nach Angaben der Organisatoren vor allem die Freude an der Bewegung im Vordergrund. Es soll, so heißt es seitens der Stadt Neusäß, „ein Sportereignis für Jung und Alt, mit oder ohne Beeinträchtigung werden“. Beim Nordic Walking sowie bei den Wettbewerben für Kinder wird deshalb auf eine Zeitmessung verzichtet. Jedes Kind erhält ein T-Shirt als Andenken.

Beim Hauptrennen winken in den Kategorien U18 und Ü18 (jeweils bei Frauen und Männern) attraktive Preise für die jeweils besten drei Einzelstarter sowie für die schnellsten Gruppen. Diese Preise werden von der Aktionsgemeinschaft Neusäß gesponsert, die zudem Teilnehmende im Stadion mit Wasser und Vitaminen versorgt. Die Siegerehrung findet gegen 12.30 Uhr im Bierzelt auf dem Neusässer Volksfest statt.

Fragen zur Strecke (etwa bezüglich der Begehbarkeit oder des Untergrunds) beantwortet Veronika Wanninger unter der Neusäßer Telefonnummer 4606-148. Die aktuelle Platzierung kann in Echtzeit über einen Link verfolgt, Siegerlisten und Online-Urkunden können nach dem Rennen heruntergeladen werden. Organisiert wird das Laufevent vom Kulturbüro der Stadt Neusäß gemeinsam mit der ARGE Sport und der Abteilung Leichtathletik des TSV Neusäß mit freundlicher Unterstützung der Feuerwehren, des Bayerischen Roten Kreuzes, des ACO und der Aktionsgemeinschaft Neusäß.

Die Online-Anmeldung ist noch bis Montag, 15. September, 18 Uhr, unter www.neusaess.de/volkslauf möglich. (AZ)

Das sind die Wettbewerbe

Bambini-Run (Start: 9.45 Uhr)

Teilnahme: kostenlos, für Kindergartenkinder; Strecke: eine Runde im Lohwaldstadion

Kinder-Run (Start: 10 Uhr)

Teilnahme: kostenlos, für Sechs- bis Zwölfjährige; Strecke: ungefähr 1,3 Kilometer rund ums Lohwaldstadion

Haupt-Run - Einzelwertung (Start: 10.15 Uhr)

Teilnahme: Startgebühr 10 Euro, davon 5 Euro Verzehrgutschein, für Frauen und Männer U18 und Ü18; Strecke: etwa sechs Kilometer durch das Schmuttertal

Haupt-Run - Gruppenwertung (Start: 10.15 Uhr)

Teilnahme: Startgebühr pro Läufer wie bei der Einzelwertung, für gemischte Gruppen von vier bis sechs Personen (komfortable Sammelanmeldung möglich); Strecke: wie beim Einzelrennen

Nordic-Walk (Start: 10.15 Uhr)

Teilnahme: Startgebühr wie beim Hauptrennen, für Walker ab 13 Jahren; Strecke: wie beim Einzelrennen

