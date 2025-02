Zum Valentinstag: Post aus ganz Deutschland

Nein, damit haben wir nicht gerechnet: Unter unseren Leserinnen und Lesern verlosen wir drei Blumensträuße. Die Aktion ist ein Dankeschön zwischen zwei Menschen - die schon allein aus logistischen Gründen aus dem Landkreis Augsburg kommen müssen. Denn wir möchten die Blumen nicht verschicken. Doch aus ganz Deutschland haben uns inzwischen Mails zu der Aktion erreicht. Die Botschaft dahinter ist klar: Verschenkt mehr Blumen. Ein paar Beispiele, woher uns E-Mails erreicht haben:

Blumen für die Schwiegermutter, die Ex-Frau, Tochter, Mutter...

Ein Herr aus Köln wollte seine zukünftige Schwiegermutter überraschen. Eine Frau aus Nandlstadt würde den Strauß ihrer „Lieblingsfreundin“ schenken. Beide lernen sich in einer Klinik kennen und sind seitdem unzertrennlich. Ein Pittrichinger würde seine Mutter beschenken, die immer für ihn da ist. Eine Frau aus Templin wollte sich selbst Blumen schenken, weil sie schon so lange keine mehr bekommen hat. Aus Knittlingen erreichten uns gleich zwei Mails. In Duisburg möchte eine Frau ihrer Mutter mit dem Blumenstrauß wieder etwas Mut machen, nach einer sehr anstrengenden Zeit. Sogar aus Doberlug-Kirchhain bekamen wir eine Nachricht, auch dabei ging es um einen Strauß für „Mutti“. Einen „Engel“ nennt ein Mann aus Langenried seine Bekannte Maria, die ihm bei der Hausarbeit hilft. Auch sie hätte Blumen verdient.

Ein Mann aus Kalletal will seine hilfsbereiten Nachbarn damit überraschen. Ob sie den geschenkten Blumenstrauß ihrer Mutter schenken oder selbst behalten würde, darüber war sich eine Frau aus Merzig beim Versenden ihrer Mail noch nicht ganz sicher. Weil seine Frau sich trotz OP und Krücken weiter um die Familie kümmert, möchte ein Mann aus Bergkirchen sich bedanken. Für ihre fleißige Tochter wollte eine Frau aus Homberg den Strauß. Ein anderer Herr hoffte, mit dem Blumenstrauß seine Frau zurückzugewinnen, die sich nach jahrzehntelanger Ehe von ihm getrennt hatte. Wir würden ihm gerne helfen, aber er wohnt in Brehna.

Einen Liebesbrief an seine Mutter hat uns ein Mann aus Hürth geschickt. „Meine Mutter hat immer für mich gesorgt, mich unterstützt und mir bedingungslose Liebe gegeben. Sie hat unzählige Opfer gebracht, um sicherzustellen, dass es mir gut geht, und ich möchte ihr mit diesem kleinen Geschenk danken. Die Farben und Düfte der Blumen sollen ihr ein Lächeln ins Gesicht zaubern und ihr zeigen, dass ich an sie denke und sie schätze.“ Weil sie und ihr Partner sich am Valentinstag nicht mehr schenken, möchte eine Frankfurterin den Blumenstrauß gerne für sich selbst. Eine Frau aus Bad Reichenhall schrieb uns „Ich würde meinem Mann die Blumen schenken. Der kann sie mir dann zurückschenken“.

Aus Grafenau schrieb uns ein Pärchen getrennt zwei Mails. In einer stand „für meinen Freund“ - in der anderen „für meine Freundin“. Eine Frau aus Koblenz würde die Blumen ihrer Mutter schenken. „Mein Mann schenkt mir ohnehin viel Liebe, jeden Tag aufs Neue - da kommt es auf Blumen einfach nicht an“, schrieb sie dazu. Eine Ingolstädterin würde gerne ihren Mann mit dem Strauß überraschen - einen Tag vor seinem Geburtstag.

Einmal quer durch Deutschland - so viele Mails erreichten uns

Weitere Mails erreichten uns aus Ulm, Nördlingen, Hohenbucko, Aulendorf, Wiesbaden, Neuss, Schwedt, Artern, Oberkirch, Berlin, Villmar, Rheinberg, Ronsberg, Unna, Hamburg, Grafenau, Garbsen Parsberg, Fürth, Harsum, Bad Wimpfen, Weinheim, Karlsruhe, Waffenbrunn, Emsdetten, Pronstorf, Leipzig, Kasendorf, Ludwigsburg, Reutlingen, Krefeld, Recklinghausen, Halberstadt, Bochum, Königsberg, Böblingen, Wendisch-Evern, Wabern-Zennern und Kiel.

Unsere Verlosung ist vorbei. Der Valentinstag noch nicht. Und ein Blumenstrauß, das wäre jetzt bewiesen - ist immer eine gute Idee.