Bürgerliste Zusmarshausen stellt sich für Kommunalwahl 2026 auf

Die Bürgerliste Zusmarshausen (BLZus) hat turnusgemäß einen neuen Vorstand gewählt. Harry Juraschek bleibt erster Vorsitzender und wird weiterhin von seiner Stellvertreterin, Anne-Catherine Stegmüller, unterstützt. Dem Vorstand bleibt auch Susanne Hippeli als Schriftführerin erhalten, gleichzeitig als Marktgemeinderätin politisch tätig. Andrea Müller ist als Kassiererin wiedergewählt, Bernd Maier als Beisitzer. Neu hinzu kommt als weitere Beisitzerin Verena Maier.

Vorreiterrolle

Mit der Neuwahl des Vorstands hat sich die noch junge Wählervereinigung für die Kommunalwahl im März 2026 aufgestellt „Dass unsere zu zwei Dritteln weibliche Vorstandschaft wohl ein Alleinstellungsmerkmal bei den Wählergruppen in Zusmarshausen ist“, meint Vorsitzender Juraschek. Dabei spielt er auf die aktuelle Postenverteilung im Marktgemeinderat an. Lediglich zwei von 20 Marktgemeinderäten seien weiblich, betont er. Eine gleichberechtigte Aufstellung erfordere aber auch mehr Engagement von Frauen in der Kommunalpolitik, ist sich Juraschek sicher. Hier sieht er die Bürgerliste in einer Vorreiterrolle.

Nicht alle Listenplätze besetzt

Seit ihrer Gründung im Jahr 2019 mache sich die BLZus in der Kommunalpolitik für ortsrelevante Themen und zukunftsfähige Lösungen stark, so der Vorsitzende weiter. „Die Unabhängigkeit von etablierten Parteien lässt den aktuellen fünf Marktgemeinderäten deshalb jederzeit die Freiheit, für den Ort und die kommunalen Prioritäten zu argumentieren und dafür stehen zu können.“ Schon längst seien die aktiven Mitglieder in der Vorbereitung für die anstehende Kommunalwahl und die kommende Legislaturperiode, wo sie die Anzahl der Sitze im Marktgemeinderat gerne weiter ausbauen wollten. Die 20 Listenplätze seien derzeit noch nicht voll besetzt. „Für weitere Mitstreiter, die Lust haben, Zusmarshausen mit uns zu gestalten, steht die Tür jederzeit offen“, wirbt Ben Matthes, der bereits seit Mai 2021 Mitglied im Marktgemeinderat ist. Die Bürgerliste engagiert sich auch für nicht politische Aktionen und organisiere seit Jahren eine großangelegte Müllsammelaktion. Informationen finden Interessierte unter www.blzus.de im Internet. (AZ)

