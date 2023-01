Polizei zieht Gespann auf der A8 bei Zusmarshausen aus dem Verkehr

An seinem Auto hatte ein 58-Jähriger einen Anhänger mit Gepäck und einem großen Küchengerät angehängt. Doch bei einer Kontrolle konnte er keine gültige Fahrerlaubnis dafür vorzeigen.

Zu viel geladen hatte ein 58-jähriger Autofahrer, der am Donnerstag gegen 20.30 Uhr auf der A8 bei Zusmarshausen in eine Kontrolle der Polizei geriet. Demnach hatte der Mann an seinem Auto einen Anhänger, auf dem sich Gepäck und ein großes Küchengerät befanden. Zwar zeigte der Fahrer ein Dokument vor, dass ihn in Rumänien zum Führen des Gespannes ermächtigte, aber in Deutschland keine Gültigkeit besaß, heißt es im Bericht der Polizei. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Der Mann konnte seine Fahrt vorerst nur ohne Anhänger fortsetzen. Und muss sich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. (kinp)