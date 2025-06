Vorfahrt bei Altenmünster missachtet: Hoher Sachschaden nach Zusammenstoß

Hoher Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro entstand bei einem Zusammenstoß am Samstag gegen 10.45 Uhr bei Altenmünster auf der Staatsstraße 2032 auf Höhe der Einmündung zur Ortsverbindungsstraße nach Reutern. Ein ortsunkundiger Fahrer wollte die Staatsstraße in das gegenüberliegende Waldgebiet überqueren. Dabei missachtete der 57-Jährige die Vorfahrt und übersah das Auto einer 46-Jährigen, die Vorfahrt hatte. Beim Zusammenstoß entstand erheblicher Sachschaden in einer geschätzten Höhe von ca. 7000 Euro. Verletzt wurde niemand. (dav)

