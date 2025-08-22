Zusamtal-Brücke bei Altenmünster bleibt gesperrt - Sanierung soll 2027 starten

Seit September 2024 ist die Zusamtalbrücke bei Altenmünster gesperrt. Durch das Hochwasser ist das Bauwerk einsturzgefährdet. Auch in naher Zukunft können Fahrzeuge die Zusam an dieser Stelle nicht überqueren. Der Gemeinderat beschloss nun die Sanierung der einsturzgefährdeten Brücke. Das Gremium einigt sich auf eine bestimmte Variante.

Nach Hochwasser muss Brücke bei Altenmünster gesperrt werden

„Die Brücke ist einfach baufällig und wir müssen jetzt endlich etwas machen“, beschreibt Altenmünsters Bürgermeister Florian Mair die Lage rund um die Zusamtalbrücke. Die Brücke wurde 1936 erbaut und erlitt durch das Hochwasser zusätzliche Schäden. „Das Treibgut hat gegen die Stützen gedrückt und aktuell ist das Befahren der alten Brücke ein Risiko, das wir als Gemeinde nicht eingehen wollen“, so Mair, der ergänzt: „Zu Fuß oder mit dem Rad ist das kein Problem. Die Brücke wird hauptsächlich von der Landwirtschaft genutzt. Diese Fahrzeuge müssen einen Umweg fahren.“

Die Entwürfe wurden von Philipp Stuhler und Sören Quappen von der Sweco GmbH vorgestellt. In ihrer Präsentation zeigten sie die technischen, wirtschaftlichen und ökologischen Unterschiede zwischen den Varianten auf und erläuterten ausführlich, welche Auswirkungen die jeweilige Bauweise auf den Wasserlauf, die Sicherheit und die Umgebung haben kann. Einstimmig sprach sich das Gremium dafür aus, diejenige Brückenlösung weiterzuverfolgen, die durch verbesserten Hochwasserschutz, eine wirtschaftliche Bauweise und eine umweltverträgliche Umsetzung überzeugt. „Wir haben uns gedacht, dass wir diese Faktoren gleich mitberücksichtigen. Hochwasser ist bei uns leider immer ein Thema und damit die Brücke beim nächsten Mal keinen Schaden nimmt, wird sie höher gebaut. Wir gehen das funktional an“, so Mair. Auch soll künftig ein Radweg über die Brücke führen.

Altenmünster: Zusamtalbrücke wird ab 2027 saniert

Die vom Gemeinderat favorisierte Lösung sieht vor, die neue Brücke mit Betonfertigteilen zu errichten, die nicht vor Ort gegossen, sondern vormontiert angeliefert und eingebaut werden. Diese Vorgehensweise verkürzt nicht nur die Bauzeit, sondern vermeidet auch aufwändige Arbeiten im Flussbett. Ein zentrales Element der neuen Konstruktion ist die Vergrößerung des Durchlasses unter der Brücke. Dadurch kann bei Hochwasser der Zusam mehr Wasser ungehindert abfließen. Zusätzlich wird die Brücke so gestaltet, dass ein Abstand zwischen der Unterkante und dem erwarteten höchsten Wasserstand eingehalten wird. Dieser „Sicherheitsraum“ hilft laut Mair dabei, Treibgut wie Äste oder Holz problemlos passieren zu lassen, ohne die Brücke zu beschädigen oder das Wasser aufzustauen.

Mit dem einstimmigen Beschluss wurde die Verwaltung nun beauftragt, die Planungen auf dieser Grundlage weiterzuführen. Wann mit einem Neubau der Brücke gerechnet werden kann, steht indes noch nicht fest. Laut Bürgermeister Florian Mair könnten die Bauarbeiten im Frühjahr 2027 starten. Wie teuer die Sanierung wird, könne man aktuell noch nicht sagen. Mair: „Das wissen wir erst Ende des Jahres.“