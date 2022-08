74-Jähriger fährt mit Mofa ohne Versicherungsschutz durch Zusamzell

Eine Streife der Polizei kontrolliert in Zusamzell einen 74-jährigen Mofahrer, der noch mit einem blauen Nummernschild unterwegs ist. Er will nicht gewusst haben. dass er jedes Jahr ein neues Schild braucht.

Die falsche Farbe des Versicherungskennzeichens an einem Mofa ist der Polizei am Donnerstag in Zusamzell sofort aufgefallen. Ein 74-Jähriger war deswegen gegen 7.30 Uhr in der St.-Nikolaus-Straße angehalten worden.

Das blaue Versicherungskennzeichen hatte laut Polizei bereits im März 2022 seine Gültigkeit verloren. Der 74-jährige Fahrer gab an, dass er nicht gewusst hätte, dass er für sein Mofa jedes Jahr ein neues Schild kaufen muss. Die Polizei weist daher darauf hin, dass die Kennzeichen für 2022 grün sind und im nächsten Jahr wieder schwarz/weiß. (thia)