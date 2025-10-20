Baumpflanzchallenge 2025 geht weiter

Ende Juli durfte sich der Gartenbauverein Zusamzell über die Nominierung für die Baumpflanz-Challenge durch den Gartenbauverein Reutern freuen. Die kurze Frist von nur einer Woche stellte die Vorstandschaft vor eine Herausforderung, zumal der Verein über kein eigenes Gelände verfügt. Kurzerhand wurden Freiwillige aus der Mitgliedschaft gesucht und ein Mitglied per Losentscheid gefunden. Sie durfte sich über ein Bäumchen nach Wunsch freuen. Die Wahl fiel auf einen Pfirsichbaum, der von den Vertreterinnen der Vorstandschaft gepflanzt wurde. Noch innerhalb der Frist erschien auf Instagram das Beweisvideo - mit frischem Reim und der Nominierung der Gartenbauvereine Altenmünster und Wörleschwang sowie des Theatervereins Zusamzell –allerdings mit zwei Wochen Frist statt nur einer. „Wir sind ja nicht so“, lacht Vorständin Nathalie Both.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!