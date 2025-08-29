Der Schachclub Zusamspringer startet in die nächste Saison

Beim Schachclub Zusamspringer wurde die erste Partie vor 25 Jahren gespielt, die letzte im Januar. Alle Niveaus sind vertreten, vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen. Die zwei Schachfrühschoppen bei Weißwurst und Breze fanden großen Anklang. Wegen der Hitze wurden die Treffen im Sommer kurzerhand in den Stadel verlegt.

Die nächsten Termine, auch für Neueinsteiger

In die neue Saison geht es ab September immer donnerstags um 20 Uhr im Zusamzeller Fischerstüble. An den ersten Terminen, am Donnerstag, 4. und 11. September, erklärt Vorstand Franz Erhard, was beim Schach in Eröffnung und Endspiel schieflaufen kann. Am ersten Theorieabend gibt es als „Zuckerl“ ein Eis spendiert, für jeden, der mag. Die Jungen treffen sich zum Jugendschach wieder ab 18. September an jedem Donnerstag um 18.30 Uhr. Falls Anfänger oder Geübte neu einsteigen wollen, wäre jetzt die passende Gelegenheit dafür. Mehr Informationen dazu unter Telefon 08296/909666.

Erster Wettkampf in der neuen Saison

Der erste Wettkampf in der neuen Saison findet am Sonntag, 21. September, in Wertingen beim Vier-Städte-Turnier statt. Dort wollen die Springer das Endspiel erreichen, was wohl von der Tagesform abhängen wird. (fx)

