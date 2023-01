„Die Eisheilige“ lässt in Zusamzell niemanden kalt

Plus Die Theatergruppe des TSV Zusamzell-Hegnenbach und die Freiwillige Feuerwehr bieten in Zusamzell einen höchst unterhaltsamen Abend. Karten gibt es nur noch für Freitag, 13. Januar.

Einen äußerst unterhaltsamen Abend erlebte das Publikum mit der Theatergruppe des TSV Zusamzell-Hegnenbach und der Freiwilligen Feuerwehr Zusamzell. Mit Witz und Situationskomik, Gemeinheiten, Enttäuschung, Liebe und Eifersucht und vor allem ganz viel Können bescherten die Schauspielerinnen und Schauspieler ihrem Publikum einen unbeschwerten Abend. Vor allem die Dialoge waren gespickt mit komischen Momenten. Die Laiendarstellerinnen und -darsteller hatten sich ihre schrägen Charaktere gut einverleibt.