Erster Gast gewinnt Preisschafkopfen in Zusamzell

Die Zusamzeller Schachspieler hielten ihr traditionelles Preisschafkopfen am 3. Januar im Fischerstüble ab. Diesmal waren etwa 10 Prozent Frauen dabei und „die Hütte voll“. 60 Kartler gingen an den Start und zwei „Solo-tout“ wurden gewonnen. Der erste Gast, Eduard Pfünder aus Mönstetten, erkämpfte sich mit 121 Pluspunkten am Ende auch den ersten Platz. Zweiter wurde Willi Rauscher(Hegnenbach) mit 114 „Guten“, vor dem Höchstädter Gerhard Lipp(+91). Es folgten Josef Vogg (Welden +78) und Bergit Wiedemann aus Emersacker (+77), vor weiteren zehn Preisträgern. Bei der Preisverteilung bedankte sich Spielleiter Franz Erhard auch bei den Weldener Firmen Erich Griechbaum und Blumen Dorner, sowie bei der Raiffeisenbank, welche die Veranstaltung unterstützt hatten. Das Preisschafkopfen im Hegnenbacher Schützenheim findet am Sonntag, 19. Januar, ab 14 Uhr statt. (AZ)

