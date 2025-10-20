Herbstfest des Gartenbauvereins Zusamzell begeistert Jung und Alt

Bei strahlendem Wetter kamen zahlreiche Besucherinnen und Besucher zum traditionellen Herbstfest des Gartenbauvereins Zusamzell. Am Nachmittag lockte eine große Auswahl an Kaffee und Kuchen, am Abend frisches Grillhendl und Braten. Auch die Jüngsten kamen auf ihre Kosten: Es wurde geschminkt, gebastelt und natürlich auch geschnitzt. Die Kürbisse dafür hatte der Spargelhof Lohner gespendet und damit für viele leuchtende Kinderaugen gesorgt. Ein besonderer Dank geht an dieser Stelle an alle Helferinnen und Helfer, die das tolle Fest möglich gemacht haben. (AZ)

