Karl Tretter bleibt Vorsitzender beim TSV Zusamzell-Hegnenbach

Bei der diesjährigen Generalversammlung konnte der erste Vorsitzende des TSV Zusamzell-Hegnenbach, Karl Tretter, zahlreiche Mitglieder im Sportheim begrüßen. In seinem Jahresrückblick ging er insbesondere auf den immensen Hochwasserschaden am Sportgelände ein. Erst drei Tage, nachdem das Hochwasser Anfang letzten Juni das gesamte Sportgelände überflutet hatte, konnte das Sportheim wieder betreten werden. Es entstanden erhebliche Schäden an der Heizungsanlage. Im gesamten Fliesenbereich drang Wasser in den Estrich ein. Die gesamten Trocknungskosten wurden vom Versicherungsbüro „Neumeier & Haslinger“ übernommen. Durch zahlreiche Spenden und einer Soforthilfe von der Gemeinde blieb der gesamte Schaden noch im Rahmen. Bis zum September konnten aber keine Veranstaltungen stattfinden. Und auch das Sommerfest musste verschoben werden. Tretter erinnerte auch an die diesjährige Theatersaison nach den Weihnachtsfeiertagen, wobei fast alle Vorstellungen ausverkauft waren.

Sportliche Aktivitäten

Einen besonderen Boom erleben derzeit die Teenie Dance Mädchen des TSV, wie Jugendvorstand Ann-Kathrin Lösch in ihrem Jahresrückblick betonte. Durch zahlreiche Auftritte während des Jahres und in der Faschingszeit seien die Mädchen und auch jungen Damen aktiv gewesen. Derzeit würden rund 70 Kinder von zwölf Trainerinnen betreut. Zudem ständen auch noch Mädchen auf der Warteliste und warteten auf ihre Teilnahme. Wesentlich kleinere Brötchen backe derzeit die Fußballabteilung, wie Abteilungsleiter Daniel Tretter erklärte. In der SG mit Reutern und Emersacker sowie in der JFG Holzwinkel seien nur wenige Fußballer des TSV aktiv. AH-Leiter Fritz Erhard habe im letzten Jahr im Sommer eine Fahrradgruppe sowie im Winter eine Gymnastikgruppe ins Leben gerufen.

Ergebnis der Vorstandswahl

Am Ende bedankte sich Bürgermeister Florian Mair für die geleistete Vereinsarbeit und brach eine Lanze für das Ehrenamt im Verein, nachdem es immer schwieriger werde, Ehrenamtliche für den Verein zu gewinnen. Unter der Leitung von Florian Mair wurden die Neuwahlen der Vorstandschaft durchgeführt. Karl Tretter wurde zum ersten Vorsitzenden gewählt, Johann Frapscha zu seinem Stellvertreter. Kassiererin ist Laura Kerner, Schriftführerin Anja Kerner. Als Beisitzer fungieren in Zukunft Richard Dietrich, Marion Hofmeier, Fritz Erhard und Daniel Tretter.

