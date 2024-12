Torte beim Schachspiel enträtselt

Auch wenn es sportlich bei den Zusamzeller Schachspielern gerade nicht so gut läuft, wurde dennoch im Fischerstüble die Weihnachtsfeier fröhlich begangen. Dabei gab es gleich zwei Überraschungen. Das Zeller Neumitglied, die „Steffi“, brachte Partyspieße mit und im Anschluss gab es vom Nikolaus etwas Süßes. Jürgen und Veronika Sprenzinger (im Bild) aus Altenmünster hatten eine Schachrätzeltorte dabei. Die Aufgabe wurde am Demobrett nachgestellt und gemeinsam gelöst. So konnten sich alle die enträtselte Torte schmecken lassen. In der Vereinsmeisterschaft führen Vladimir Holzmann (Welden) mit 3,5 Punkten aus vier Partien, vor Konrad Radinger mit 3 aus drei und Franz Erhard mit 3 Zählern aus vier Partien. Die nächste Veranstaltung, das traditionelle Preisschafkopfen, findet am Freitag, 3. Januar, ab 19.30 Uhr, im Zeller Fischerstüble statt. Mit 10 Euro Startgeld ist man dabei. (AZ)

