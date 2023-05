Überholmanöver endet für zwei Autos im Acker

Dass ein unvorsichtiges Überholmanöver teuer werden kann, zeigte sich am Wochenende in Zusamzell. Der Sachschaden war hoch.

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Autos kam es am Samstag, 29. April, gegen 13.30 Uhr auf der Staatsstraße 2032 (Strecke zwischen der Staatsstraße 2027 und Zusamzell). Ein 46-jähriger Audi-Fahrer und ein 67-jähriger Mann in einem VW befanden sich hinter einem Opel. Der 67-Jährige begann nach Angaben der Polizei einen Überholvorgang, um die beiden vor ihm befindlichen Fahrzeuge zu überholen. Der VW-Fahrer will sich bereits auf der linken Fahrspur befunden haben als der Audi ebenfalls ein Überholmanöver startete.

Zwischen den überholenden Autos kam es bedingt durch den gleichzeitig ablaufenden Überholvorgang zu einer Kollision, durch welche beide Fahrzeuge in einen angrenzenden Acker geschleudert wurden. Beide Fahrer blieben unverletzt. Der Opel war in den Verkehrsunfall nicht involviert.

Am Fahrzeug des 46-jährigen Mannes kam es zu einem geschätzten Schaden in einer Höhe von circa 5500 Euro - der hintere Kotflügel und die Stoßstange wurden verbogen, ein Reifen war geplatzt. Beim Unfallgegner wurde die komplette Fahrzeugfront beschädigt; es entstand ein Schaden in einer Höhe von circa 10.000 Euro. DerUnfall wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Zusmarshausen aufgenommen. Derzeit laufen noch Ermittlungen bezüglich des genauen Ablaufs des Unfallgeschehens. (lig)