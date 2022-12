Vorhang auf in Zusamzell: Vor dieser Eisheiligen bibbern die Männer

Die Laienbühne des TSV Zusamzell präsentiert die Komödie "Die Eisheilige". Premiere ist am 7. Januar.

Durch Corona ausgebremst steht das Theater-Team nach zwei Jahren endlich wieder auf der Bühne. Die Proben für die Schauspieler der Laienbühne TSV Zusamzell laufen bereits auf Hochtouren, denn die Premiere am 7. Januar rückt näher. Und die Vorfreude steigt. "Die Eisheilige" heißt die Komödie in drei Akten von Andrea Döring. Die beiden Spielleiter Kuni Tretter und Richard Dietrich versprechen eine turbulente Gaudi.

Die Stimmung ist jetzt schon ausgelassen, auch wenn alle konzentriert bei der Sache sind. Ein paar Proben stehen noch an und auch auf der Bühne fehlt noch der Feinschliff. "Die Wände müssen gestrichen werden und die Vorhänge fehlen", sagt Kuni Tretter, die neben der Regie und der Hauptrolle auch die Organisation übernommen hat.

Wie Mara zur Eisheiligen wurde

In diesem aberwitzigen Stück geht es um die bissige und grantige Bäuerin Mara, die von allen nur noch "die Eisheilige" genannt wird. Sie macht ihrer Schwester Sonja und Knecht Ludwig das Leben gehörig schwer. Mara wurde in ihrer Jugend schwer enttäuscht und später zu einer harten Frau. Ihre Schwester verbirgt ihre heimliche Liebe zum Dorfarzt Tobias Selldinger. Der naive Brautwerber Fritz wird von Mara abgewiesen. Michael ist vor seiner Verlobten Sophie auf der Flucht und wird von Ludwig als Knecht angeheuert. Plötzlich tauchen immer mehr Leute auf und bis man schaut, herrscht reges Leben und perfektes Chaos auf dem Bauernhof. So nach und nach wird das Eis dünner für Mara.

Termine und Tickets: Aufgeführt wird die Komödie am Samstag, 7. Januar, um 19.30 Uhr, am Sonntag, 8. Januar, um 18 Uhr, am Freitag, 13. Januar, um 19.30 Uhr, am Samstag, 14. Januar, um 19.30 Uhr, am Sonntag, 15. Januar, um 18 Uhr und am Samstag, 21. Januar, um 19.30 Uhr. Eine Kindervorstellung findet am Freitag, 6. Januar, um 17 Uhr statt. Saalöffnung und Bewirtung mit Speisen und Getränken ist jeweils eine Stunde vor Spielbeginn. Der Kartenvorverkauf startet am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, um 18 Uhr, dann täglich von 18 bis 19 Uhr im Feuerwehrhaus in Zusamzell oder unter der Telefonnummer 08296/720.