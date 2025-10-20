Weidenflechtkurs begeistert Mitglieder des Gartenbauvereins Zusamzell

Der Gartenbauverein Zusamzell hat zuletzt einen besonderen Kreativkurs organisiert. Unter der fachkundigen Anleitung von Beate Glenk erlernten 15 Mitglieder das Weidenflechten. Mit viel Geschick entstanden Pilzkörbe, geflochtene Herzen und Vogelfutterhäuschen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren mit großem Eifer dabei und hatten sichtlich Spaß am gemeinsamen Arbeiten mit dem natürlichen Material. Die Vorstandschaft freute sich über die positive Resonanz, weitere Kurse sind im kommenden Jahr geplant. (AZ)

