Zusamzell: Weidenflechtkurs begeistert Mitglieder des Gartenbauvereins Zusamzell

Zusamzell

Weidenflechtkurs begeistert Mitglieder des Gartenbauvereins Zusamzell

Weitere Kurse sind geplant.
    Gerlinde Britzelmeier fertigt ein Vogelfutterhäuschen.
    Gerlinde Britzelmeier fertigt ein Vogelfutterhäuschen. Foto: Dominique Lauterbach

    Der Gartenbauverein Zusamzell hat zuletzt einen besonderen Kreativkurs organisiert. Unter der fachkundigen Anleitung von Beate Glenk erlernten 15 Mitglieder das Weidenflechten. Mit viel Geschick entstanden Pilzkörbe, geflochtene Herzen und Vogelfutterhäuschen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren mit großem Eifer dabei und hatten sichtlich Spaß am gemeinsamen Arbeiten mit dem natürlichen Material. Die Vorstandschaft freute sich über die positive Resonanz, weitere Kurse sind im kommenden Jahr geplant. (AZ)

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

