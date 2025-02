Zusamzeller Schachspieler zogen sich in Nördlingen gut „aus der Affäre“

Die Zusamzeller Schachspieler waren in der A-Klasse beim Tabellenführer Nördlingen 1 auswärts angetreten. Obwohl die Spieler der Heim-Mannschaft an jedem Brett mehr als 250 Wertungspunkte mehr hatten, schafften die Springer immerhin vier Remis. Diese erreichten Konrad Radinger, Vladimir Holzmann, Jürgen Sprenzinger und Heinrich Schneider. Der Kampf endete 4:2 für Nördlingen 1, aber die Zusamspringer zogen sich „gut aus der Affäre“. Den Cille-Pokal, das Thematurnier, benannt nach der Wirtin im Vereinslokal gewann Viktor Heimbuch aus Wertingen. Es ging diesmal um „Lettisch“, eine alte Eröffnung. Mit vier Siegen und einem Remis verwies Heimbuch Franz Erhard auf Platz 2. Im Finale des Erwin-Glückstein-Pokals stehen Heimbuch, der Erhard bezwang, und Holzmann, welcher Schneider zur Aufgabe zwang. In der Vereinsmeisterschaft führt nun Erhard (Zusamzell), mit fünf Punkten aus sechs Partien, vor dem Weldener Holzmann mit 4,5 Zählern aus fünf Begegnungen und Radinger aus Ellerbach mit vier aus vier.

