18-Jähriger verursacht schweren Unfall bei Zusmarshausen

Ein Fahranfänger übersieht auf der Staatsstraße von Wörleschwang in Richtung Zusmarshausen die Bremslichter des Mercedes vor ihm und fährt auf. Der Schaden ist enorm.

Ein 18-jähriger Fahranfänger hat am Donnerstag auf der Staatsstraße von Wörleschwang in Richtung Zusmarshausen einen schweren Unfall verursacht. Der junge Mann war um 16.11 Uhr mit seinem Peugeot unterwegs und übersah laut Polizei nach der Autobahnbrücke die Bremslichter einer vor ihm fahrende 36-Jährige im Mercedes, die verkehrsbedingt vor dem Kreisverkehr abbremsen musste.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes noch auf einen davor fahfrenden BMW einer 49-Jährigen geschoben. Alle drei Unfallbeteiligten mussten mit leichten Verletzungen in die Klinik nach Günzburg und in die Uniklinik Augsburg eingeliefert werden. Am Peugeot und Mercedes entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 23.000 Euro. Die Feuerwehr Zusmarshausen war mit 20 Kräften im Einsatz. Ebenso musste die Autobahnbrücke für eine Stunde gesperrt werden. (thia)