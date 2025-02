19.000 Euro für wohltätige Zwecke

Bei der letztjährigen Wohltätigkeitsveranstaltung der Zusmarshauser Ortsvereine in der Schwarzbräuhalle kamen insgesamt über 19.000 Euro zusammen, berichtete Hans Reitmayer von den Organisatoren von „Zus, wie`s lacht und trinkt“ bei der symbolischen Spendenübergabe. Neben den Beschenkten nahmen auch Vertreter der Gemeinde und Hauptsponsor und Brauereibesitzer Leopold Schwarz teil. 2000 Euro gehen an die „Kartei der Not“, 1000 Euro an das „Ferienprogramm“ der Gemeinde, 5000 Euro an die „Hochwasserhilfe“, 3000 Euro an den Rotary Club Augsburg für „Projektunterstützung in Uganda“, 2000 Euro an die Hospitalstiftung Dinkelscherben/Zusmarshausen, 2500 Euro an die BRK-Bereitschaft Dinkelscherben/Zusmarshausen für die „Fahrradstaffel“ sowie jeweils 1000 Euro an die Flüchtlingsbetreuung durch das „fiz“ Zusmarshausen und die „Ministrantenwallfahrt“ des katholischen Pfarramts vor Ort. Weitere kleine Spenden erhalten Mitbürger, die unverschuldet in eine Notlage geraten sind. (AZ)

