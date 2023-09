20 Kinder bei der Sportferienwoche in Zusmarshausen

Spaß an der Bewegung: Die Tennisabteilung des TSV Zusmarshausen bietet Kindern fünf Tage lang ein bunt gemischtes Sportprogramm.

Immer beliebter wird die Sportferienwoche in Zusmarshausen. Das beweisen die wachsenden Teilnehmerzahlen: Waren es 2022 noch zwölf Kinder, die sich beim Sporttreiben ausprobieren konnten, so sind jetzt schon 20 Kinder dabei gewesen. Fünf Tage lang haben sie in zwei Gruppen Tennis, Fußball und Volleyball gespielt oder sich am Rothsee bei Beachvolleyball und Tischtennis ausgepowert. Ebenfalls auf dem Programm standen ein Minigolf-Turnier auf der Anlage am Horgauer Bahnhof, Tennisgolf, Wikinger Schach und vieles mehr.

Möglich gemacht hat all das die Tennisabteilung des TSV Zusmarshausen. In Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Jugendring hat sie zum dritten Mal seit 2021 eine Sport-Ferienwoche für Schulkinder von der ersten bis zur neunten Klasse angeboten. Finanzielle Unterstützung kam aus einem Sonderprogramm der Bayerischen Staatsregierung.

In akribischer Planung und Vorarbeit hatten Head-Coach Krasimir Krastev (Inhaber der Tennis-B-Lizenz) und seine Assistenten Maxi Mösch, Emma Sapper, Kathi Mösch und Pit Straßer das fünftägige Ferien-Sportprogramm mit unterschiedlichen Bewegungs-Elementen ausgearbeitet. Bei den täglichen Vorbereitungen zum Mittagessen wirkten die Kids selbst engagiert mit. Für das Projekt gab es von Eltern und Kindern viele positive Rückmeldungen. (es)