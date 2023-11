2000 Euro Sachschaden nach Unfallflucht in Zusmarshausen

Die Polizei berichtet von einem Fall von Unfallflucht in Zusmarshausen. Dort wurde am Montag ein BMW angefahren.

Ein 5er BMW ist am Montag zwischen 7.20 Uhr und 13.10 Uhr in der Adelmannstraße in Zusmarshausen angefahren worden. Das berichtet die Polizei. Sie berichtet nun wegen Unfallflucht, weil der Verursacher des Schadens sich nicht gemeldet hat. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Beschädigt wurde die Stoßstange. (kinp)