2023 wird der Kreisverkehr am Rothsee in Zusmarshausen gebaut

Plus Die Kosten für den geplanten Kreisverkehr am Rothsee steigen. Zusmarshausen will ihn trotzdem bauen. Schon Mitte nächsten Jahres rücken die Bagger an.

Schon 2023 könnte der neue Kreisverkehr am Rothsee in Betrieb genommen werden. Das jedenfalls sieht der Zeitplan des Planungsbüros Steinbacher Consult vor. Die gute Nachricht wurde allerdings von einer weniger erfreulichen Information überschattet. Der Kreisverkehr wird offenbar deutlich teurer als zunächst gedacht. Statt der angesetzten einen Million Euro geht es inzwischen um mehr als 1,7 Millionen Euro brutto. Soll Zusmarshausen das Projekt angesichts der Preisentwicklung auf Eis legen?

