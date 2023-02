Zusmarshausen

vor 44 Min.

21-jähriger Alfa-Romeo-Fahrer übersieht in Zusmarshausen anderes Auto

Ein 21-Jähriger hat am Sonntag in Zusmarshausen einem anderen Auto die Vorfahrt genommen.

Ein 21-Jähriger will in Zusmarshausen in die Wertinger Straße einbiegen. Dabei übersieht er einen 43-Jährigen und nimmt ihm die Vorfahrt.

Ein 21-Jähriger hat am Sonntag in Zusmarshausen einem anderen Auto die Vorfahrt genommen. Der junge Mann wollte um 11 Uhr mit seinem Alfa Romeo aus der Rankengasse in die Wertinger Straße einbiegen. Dabei übersah er laut Polizei den Kia Ceed eines 43-Jährigen, der auf der vorfahrtsberechtigten Wertinger Straße in Richtung Ortsmitte fuhr. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro. Verletzt wurde niemand. (thia)

