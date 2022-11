22-Jähriger nimmt in Zusmarshausen einer 58-Jährigen die Vorfahrt

An der Kreuzung Brunnenstraße/Kapellenstraße in Zusmarshausen übersieht ein Golf-Fahrer eine Frau im Opel Corsa. Es kommt zum Zusammenstoß.

Nicht auf die Vorfahrt geachtet hat am Dienstag ein 22-jähriger Golf-Fahrer an der Kreuzung Brunnenstraße/Kapellenstraße in Zusmarshausen. Der junge Mann kam um 12.40 Uhr von der Brunnenstraße und fuhr in Richtung Norden.

An der Kreuzung übersah er den vorfahrtsberechtigten Opel Corsa einer 58-jährigen Frau, die auf der Kapellenstraße in Richtung Ortsmitte fahren wollte. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam es laut Polizei zu einem Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. (thia)