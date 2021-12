22-Jähriger übersieht in Gabelbachergreut einen Lkw

Auf dem Weg von Freihalden nach Zusmarshausen kracht ein Autofahrer gegen einen am Straßenrand geparkten Scania.

Einen geparkten Lastwagen hat ein 22-jähriger Autofahrer am Donnerstag in Gabelbachergreut übersehen. Der junge Mann war um 18.30 Uhr von Freihalden kommend in Richtung Zusmarshausen unterwegs.

Nach Auskunft der Polizei übersah der Autofahrer den geparkten Scania, da ihn offenbar ein entgegenkommendes Autos geblendet haben soll. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von 8000 Euro. (thia)