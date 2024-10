24-Jähriger fährt unerlaubt mit ungarischem Kennzeichen

Ein 24-Jähriger war am Mittwoch gegen 9 Uhr in der Wertinger Straße in Zusmarshausen unterwegs. Dort wurde er von einer Streifenbesatzung der Polizei Zusmarshausen aufgehalten. An seinem Auto war ein ungarisches Überführungskennzeichen angebracht. Bei der Kontrolle stellte sich laut Polizei heraus, dass der 24-jährige Autoinhaber, ein slowakischer Staatsbürger, den Wagen kurz vorher käuflich erworben hatte. Um sich Geld zu sparen, brachte er ein mitgebrachtes ungarisches Kennzeichen an. Benötigt hätte der 24-Jährige jedoch ein deutsches Überführungskennzeichen. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet und eine Sicherheitsleistung im knapp dreistelligen Eurobereich erhoben. Weiterhin wurde ihm die Weiterfahrt ohne deutsches Überführungskennzeichen untersagt. (diba)

