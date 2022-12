30.000 Euro Schaden nach Unfall auf der Umleitung bei Zusmarshausen

Zwei Autofahrer wollen auf der Umleitungsstrecke bei Zusmarshausen gleichzeitig ein langsameres Fahrzeug vor ihnen überholen.

Einen Unfall mit hohem Sachschaden hat es am Freitagmorgen auf der Umfahrungsstrecke von Zusmarshausen gegeben. Mit ein Grund war, dass zu der Zeit aufgrund eines Unfalls auf der A8 zwischen dem Kreisverkehr und Friedensdorf starker Verkehr herrschte.

Ein 36-jähriger Audi-Fahrer wollte gegen 7 Uhr ein langsam vorausfahrendes Fahrzeug überholen. Die gleiche Idee hatte aber auch ein vor ihm fahrender 23-Jähriger in einem BMW. Er scherte ebenfalls hinter dem langsamen Fahrzeug aus, als der Audi bereits auf seiner Höhe war. Dieser wich noch nach links aus, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr ganz vermeiden, streifte den BMW und prallte links gegen die Leitplanke. Am Audi entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 25.000 Euro, am BMW, der auf der kompletten Fahrerseite beschädigt wurde, beträgt der Schaden mindestens 5000 Euro. Beide Fahrer blieben unverletzt. (thia)