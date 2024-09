31-Jähriger überfährt Leitpfosten

Eine kleine Fahrzeugkolonne war am Mittwochnachmittag von Zusmarshausen in Richtung Horgau unterwegs. Eines der vorderen Fahrzeuge wollte schließlich nach links auf einen Parkplatz einbiegen. Während andere dahinter fahrende Autos noch rechtzeitig abbremsen konnte, erkannte ein 31-jähriger Fahrer die Situation laut Polizei zu spät, konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und wich nach rechts aus. Dabei überfuhr er einen am Straßenrand stehenden Leitpfosten. Der Gesamtschaden beträgt etwa 600 Euro. (diba)