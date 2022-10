35-Jähriger fährt in Zusmarshausen über eine Verkehrsinsel: Der Schaden ist groß

Ein 35-Jähriger ist in Zusmarshausen zu schnell unterwegs und fährt über eine Verkehrsinsel. Durch seinen Fahrfehler entsteht ein Schaden von rund 11.000 Euro.

Über eine Verkehrsinsel ist ein 35-jähriger Autofahrer am Donnerstag in Zusmarshausen gefahren. Der Mann war laut Polizei vermutlich zu schnell unterwegs.

Gegen 23 Uhr war der 35-Jährige mit seinem Opel Vivaro von Steinekirch in Richtung Zusmarshausen unterwegs. Am Ortseingang geriet er dann mit seinem Wagen auf die Verkehrsinsel, wodurch die dort angebrachten Verkehrszeichen aus dem Boden gerissen und ein Großteil des Kiesbetts auf der Fahrbahn verteilt wurden. Der Fahrer wurde bei dem Unfall durch den ausgelösten Airbag leicht im Gesicht verletzt. Sein Auto war so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Die Feuerwehr Zusmarshausen war mit 20 Kräften vor Ort um die Unfallstelle zu räumen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 11.000 Euro. (thia)