48-Jährige übersieht in Zusmarshausen von rechts kommendes Auto

Beim Ausfahren vom Parkplatz auf die Wertinger Straße in Zusmarshausen achtet eine Autofahrerin nicht auf die Vorfahrt und kollidiert mit dem Wagen einer 68-Jährigen.

Nicht aufgepasst hat eine 48-jährige Autofahrerin am Mittwoch in Zusmarshausen. Die Frau wollte um 11.50 Uhr vom Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in die Wertiger Straße einfahren.

Dabei übersah sie laut Polizei den von rechts kommenden Wagen einer 68-jährigen Frau, die von Zusmarshausen in Richtung der A8 fuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 4500 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. (thia)