50-Jähriger fährt in Zusmarshausen der Vorderfrau ins Heck

Zu spät reagiert hat ein 50-jähriger Audi-Fahrer am Dienstag auf der Wertinger Straße in Zusmarshausen. Der Mann war um 7.55 Uhr in Richtung Wörleschwang unterwegs.

Unfall in Zusmarshausen: 3000 Euro Schaden

Als eine vor ihm fahrende 38-jährige Opel-Fahrerin auf Höhe eines Supermarktes laut Polizei verkehrsbedingt bremsen musste, bemerkte dies der Audi-Fahrer zu spät und fuhr der Frau ins Heck. Er verursachte einen Gesamtsachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. (thia)