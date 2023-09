Zusmarshausen

50 Jahre Sortimo: So tüftelt das Unternehmen weiter an der Zukunft

Sortimo wird 50. Zum Jubiläum präsentiert die Firma ihre Produkte an der Stromtankstelle in Zusmarshausen.

Plus Der Fahrzeugausstatter Sortimo feiert seinen 50. Geburtstag in Zusmarshausen. Das Unternehmen stehe vor komplexen Herausforderungen, sagt Geschäftsführer Reinhold Braun.

Mit einem blauen Metallkoffer für Werkzeuge hatte 1973 alles angefangen. 50 Jahre später ist das Zusmarshauser Unternehmen Sortimo International Weltmarktführer für Fahrzeugeinrichtungen und erwirtschaftet nach eigenen Angaben einen Jahresumsatz von etwa 200 Millionen Euro. Selbst Reinhold Braun, einer der beiden Geschäftsführer, gibt rückblickend zu, dass er von dem Aufstieg überrascht ist. "Wir fühlen uns bis heute noch als Startup, trotz all der Erfahrung", sagt er. Zusammen mit Geschäftsführer Klaus Emler hat er die Firma konsequent erweitert. Sortimo tüftelt weiter an Innovationen und Ideen für die Zukunft. Worauf es dabei ankommt, hat Reinhold Braun jetzt im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten erklärt, die in diesen Tagen in Zusmarshausen stattfinden.

Ungewöhnlich viel los ist deshalb gerade rund um die futuristisch anmutenden Zapfsäulen der Stromtankstelle an der A8 im Sortimo Innovationspark, die vor gut zwei Jahren eröffnet wurde. Im Gebäude selbst finden seit einiger Zeit Schulungen zu Themen wie Energieeffizienz, Digitalisierung oder Ressourcenmanagement statt. Hier sitzt auch das Unternehmen BS Systems, eine Gemeinschaftsfirma von Sortimo und Bosch.

