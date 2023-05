53-Jähriger bleibt in Zusmarshausen mit Lkw an der Ampel hängen

Ein Lkw-Fahrer ist in Zusmarshausen auf der Augsburger Straße unterwegs und touchiert eine Fußgängerampel.

An einer Ampel ist ein Lkw-Fahrer am Dienstag in Zusmarshausen hängen geblieben. Der 53-Jährige war um 17.20 Uhr in der Augsburger Straße unterwegs.

Laut Polizei touchierte er während der Fahrt die Fußgängerampel so stark, dass der obere Blendschirm abgerissen wurde. Der Schachschaden beläuft sich auf etwa 150 Euro. (thia)