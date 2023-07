60-Jähriger transportiert verbotenerweise ein sediertes Pferd in Zusmarshausen

Beamte des Schwerverkehrskontrolltrupps überprüfen in Zusmarshausen einen gewerblichen Tiertransport mit zwei Zuchtstuten. Der Fahrer verstößt gegen zahlreiche Vorschriften.

Von dieser Kontrolle hat ein Pferd in einem gewerblichen Tiertransporter nicht viel mitbekommen. Beamten des Schwerverkehrskontrolltrupps der Augsburger Verkehrspolizei hatten in Zusmarshausen das Fahrzeug, in dem zwei Zuchtstuten verladen waren, angehalten. Dabei stellte sich heraus, dass ein Pferd verbotenerweise sediert worden war, um es für den Transport ruhigzustellen.

Des Weiteren hatte der 60-jährige Fahrer, der zugleich auch Unternehmer war, keine Zulassung für Tiertransporte. Vorgeschriebenes Futter, wie beispielsweise Heu, hatte er ebenfalls nicht dabei. Zudem wäre für diesen gewerblichen Transport die Benutzung eines digitalen Kontrollgerätes zur Überwachung der Lenk- und Ruhezeiten vorgeschrieben gewesen. Dieses fehlte ebenfalls. Die Beamten setzten wegen der tierschutzrechtlichen Verstöße das zuständige Veterinäramt telefonisch in Kenntnis. Gegen den Fahrer wurden Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz und die Vorschriften beim Transport von lebenden Tieren, sowie den Vorschriften über die Nutzung von Kontrollgeräten eingeleitet. Über die Bußgeldhöhe wird das zuständige Veterinäramt entscheiden. Allein die Verstöße gegen die Sozialvorschriften belaufen sich laut Polizei auf etwa 750 Euro.