61-Jähriger stiehlt Steak in Zusmarshauser Supermarkt

Ein 61-Jähriger steckt sich in einem Supermarkt in Zusmarshausen ein Steak in seine Jackentasche. Nun muss er sich wegen Ladendiebstahls verantworten.

Laut Polizei soll ein 61-Jähriger versucht haben, ein Steak zu stehlen. Der Mann war am Samstagmittag in einem Supermarkt in Zusmarshausen unterwegs. Dem Bericht der Beamten zu Folge soll er sich das Steak in seine Jackentasche gesteckt haben.

Dann versuchte er das Stück Fleisch in seiner Tasche an der Kasse vorbeizuschmuggeln. Doch der Schwindel flog auf. Der 61-Jährige hat nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahls am Hals. (kinp)