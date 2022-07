617 Meter Radweg fehlen noch bis Wollbach

Plus Jetzt soll das letzte Stück des Radwegs von Wollbach bis zur Staatsstraße 2027 gebaut werden. Radfahrer bekommen damit ihre eigene Anbindung an Zusmarshausen.

617 Meter haben dem Radweg im Norden von Zusmarshausen noch gefehlt. Wer von Wollbach aus mit dem Rad zur Arbeit ins Gewerbegebiet Wasserberg fährt, oder öfter in umgekehrter Richtung unterwegs ist, kann sich freuen: Jetzt wird das letzte Teilstück von Wollbach bis zur Staatsstraße 2027 gebaut. Entlang der Staatsstraße gibt es schon einen Radweg. Das letzte Teilstück ist zwar nicht mehr lang, führt aber über drei Gewässer. Das macht die Planung knifflig.