81-Jähriger stirbt nach Polizeieinsatz in Zusmarshausen

Die Polizei wird zu einem Rettungseinsatz in Zusmarshausen gerufen. Im Verlauf des Einsatzes stürzt ein 81-Jähriger zu Boden. Wenige Tage später stirbt der Mann im Krankenhaus.

Ein 81-Jähriger ist nach einem Einsatz der Polizei in Zusmarshausen gestorben. Wie die Beamten nun mitteilen, wurden sie bereits am Samstag gegen 1 Uhr zu einem Rettungseinsatz in der Hofstetterstraße gerufen. Nach Angaben der Polizei befand sich der 81-Jährige in einer psychischen Ausnahmesituation, weshalb er ins Krankenhaus gebracht werden sollte.

81-Jähriger stürzte während Polizeieinsatz in Zusmarshausen zu Boden

Im Verlauf des Einsatzes soll der ältere Mann eine Polizeibeamtin unvermittelt angegriffen haben. Die Polizistin versuchte offenbar den Angriff abzuwehren. Dabei stürzte der 81-Jährige sowie die Polizistin zu Boden. Beide wurden verletzt, heißt es im Bericht der Polizei. Vor Ort verschlechterte sich dann der Gesundheitszustand des Mannes, weshalb er umgehend durch den bereits anwesenden Rettungsdienst und Notarzt versorgt und in ein Krankenhaus gebracht wurde. Wie der Polizei bekannt wurde, verstarb der Mann dort am Donnerstag.

Die Ermittlungen hinsichtlich der polizeilichen Maßnahmen hat das Bayerische Landeskriminalamt, wie in solchen Fällen üblich, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Augsburg übernommen. (kinp)