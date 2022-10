Abiturient aus Wollbach erkundet die große politische Bühne

Die Politik aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Diese Möglichkeit hatte der 18-jährige Sandro Graf im Praktikum bei Freie-Wähler-Landespolitiker Fabian Mehring.

In der letzten Septemberwoche machte Sandro Graf aus dem Zusmarshauser Ortsteil Wollbach ein Praktikum beim Freie-Wähler-Landespolitiker Fabian Mehring. Der ehemalige Schülersprecher legte im Frühjahr dieses Jahres sein Abitur am St.-Thomas-Gymnasium in Wettenhausen ab. Bei seinem Praktikum sammelte er nun einige Eindrücke aus dem Berufsalltag eines Landespolitikers.

Bereits am ersten Tag ging es für Sandro Graf gemeinsam mit Mehring und dem stellvertretenden Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger für eine Rede im Festzelt auf den Michaeli-Markt in Schwabmünchen. Zudem begleitete er Fabian Mehring ins Maximilianeum und erhielt so einen Einblick in die Arbeit des Landtags. Sandro Graf interessiert sich schon lange für Politik. Dennoch entschloss sich der 18-Jährige für einen anderen Weg. Er studiert ab diesem Herbst Gymnasiallehramt mit den Fächern Deutsch und Geschichte. Eventuell möchte er später noch Sozialkunde hinzuwählen. „Die Fächerkombination bietet sich einfach an, Sozialkunde hat mich schon immer interessiert und das Praktikum hat mir das auch nur bestätigt“, erzählt der angehende Student. Auf die Frage, ob er irgendwann selbst in die Politik gehen wolle, antwortet er: „Ja, in der Kommunalpolitik kann ich mir das schon gut vorstellen, jedoch nicht in naher Zukunft. Jetzt konzentriere ich mich erst mal auf mein Studium und schaue, wo ich bei meinem Referendariat so lande.“

