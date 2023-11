Felix Henkelmann übernimmt Jugendarbeit in der Kirche

Der Religionspädagoge hat vor Kurzem die zweite hauptamtliche Stelle in der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Zusmarshausen angetreten.

Neuigkeiten gibt es bei der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Zusmarshausen: Nach einer längeren Übergangszeit ist die Kirchengemeinde nun von hauptamtlicher Seite wieder voll besetzt. Religionspädagoge Felix Henkelmann wurde auf die zweite Stelle der Gemeinde verpflichtet. In einem Festgottesdienst mit viel Musik in der Gnadenkirche Adelsried segnete Dekan Frank Kreiselmeier Felix Henkelmann für seinen Dienst.

Ein Vocal Ensemble, der Johanneschor aus Meitingen, und die Bänt gestalteten den Gottesdienst musikalisch. Felix Henkelmann war in den vergangenen Jahren als Jugendreferent in drei Kirchengemeinden in Neu-Ulm eingesetzt. Seit Anfang des Monats unterstützt er Diakon Matthias Schrank in der Gemeindearbeit in Zusmarshausen. Felix Henkelmann wird an seiner neuen Stelle unter anderem in der Konfirmanden- und Jugendarbeit der evangelischen Gemeinde tätig sein, aber auch Menschen jeden Alters in der Gemeinde bei Taufen, Trauungen und Bestattungen begleiten. (AZ)