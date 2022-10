Vorfahrtsfehler verursachen im Augsburger Land Schäden von 21.500 Euro

In Zusmarshausen, Adelsried und Gessertshausen achten zwei Männer und eine Frau nicht auf die Vorfahrt. Glücklicherweise bleibt es nur bei Sachschäden.

Vorfahrtsfehler können einem teuer zu stehen kommen. Diese Erfahrung machten nun eine Frau und zwei Männer, die am Freitag in Zusmarshausen, Adelsried und Gessertshausen drei Unfälle verursachten. Dabei entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 21.500 Euro.

In Zusmarshausen fuhr eine 78-Jährige gegen 13.10 Uhr auf der Marktstraße in Richtung Dinkelscherben und wollte an der abknickenden Vorfahrt nach links zum Rothsee weiterfahren. Eine entgegenkommende 69-jährige Frau wollte zur gleichen Zeit vom Schlossplatz kommend in den Marktplatz einfahren. Dabei achtete sie laut Polizei nicht auf das Stoppschild und stieß mit der 78-Jährigen zusammen. Der Gesamtschaden beläuft sich geschätzt auf rund 5500 Euro.

Sattelzugfahrer übersieht in Adelsried im Kreisel Autofahrer

In Adelsried wollte gegen 15.15 Uhr ein 50 Jahre alter Mann mit seinem Sattelzug über den Kreisverkehr auf die A8 fahren. Dabei übersah er einen Autofahrer, der aus Aystetten kam und den Kreisel in Richtung Adelsried wieder verlassen wollte. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Schaden von rund 8500 Euro.

Abends krachte es dann in Gessertshausen. Eine 47 Jahre alte Frau fuhr gegen 19.25 Uhr auf der B300 aus Diedorf kommend, als ein 19-Jähriger kurz nach dem Ortseingang von der Gartenstraße auf die Bundesstraße einbiegen wollte. Dabei nahm er der Frau die Vorfahrt und stieß mit ihr zusammen. Die Polizei schätzt hier den Schaden auf etwa 7500 Euro. Verletzt wurde bei den Unfällen niemand. (thia)