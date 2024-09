Verschlissene Erdkabel sorgen für Stromausfall

Zu einem Stromausfall ist es am Freitagmittag im Holzwinkel und angrenzenden Gemeinden gekommen. Wie der Netzbetreiber LEW bestätigt, waren die Gemeinden Horgau, Auerbach, Streitheim, Bonstetten, Adelsried sowie Zusmarshausen betroffen. Der Schaden trat laut einem Sprecher um 12.37 Uhr auf. Die Mitarbeiter der LEW konnten zwei kaputte 20 KV-Erdkabel feststellen, eines in Horgau und eines in Zusmarshausen. Durch Umschalten auf andere Leitungen konnte der Schaden um 13.23 Uhr behoben werden. Warum die Kabel kaputtgingen, ist offen. „Das passiert manchmal, wenn die Kabel das Ende ihrer Lebenszeit erreicht haben“, so der Sprecher. (corh/jah)

