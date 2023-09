Älterer Mann erleidet Schürfwunden nach Sturz vom E-Bike

Der 82-Jährige stürzt beim Anfahren seitlich vom Rad. Er wurde vom Roten Kreuz versorgt.

Schürfwunden am linken Ellenbogen und rechten Schienbein zog sich ein 82-jähriger Mann zu, der mit seinem Pedelec, einem Fahrrad mit elektrischem Motor, in Zusmarshausen unterwegs war. Der Mann war beim Anfahren mit dem Pedelec in der Ulmer Straße ohne Fremdeinwirkung seitlich umgekippt und auf die Fahrbahn gestürzt. Durch das hinzugerufene Rote Kreuz wurde der Mann erstversorgt; in ein Krankenhaus musste er nicht gebracht werden. (jah)

