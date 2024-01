Zusmarshausen

25.01.2024

Ärger wegen der Gartenstraße in Zusmarshausen

In Zusmarshausen gibt es Diskussionen über die Gartenstraße. Sie ist momentan in Fahrtrichtung Frühlingsstraße als Einbahnstraße eingerichtet worden.

Plus Die Eltern wollen den Schulweg für ihre Kinder sicherer machen. Anlieger lehnen die neue Einbahnreglung aber ab. Jetzt muss eine Lösung für alle her.

"Es ist in Versuch", sagt der Zusmarshauser Bürgermeister Bernhard Uhl (CSU). So wurde die Gartenstraße vor gut einer Woche zur Einbahnstraße erklärt. Seither darf sie nur noch von der Augsburger Straße kommend in Richtung Wohngebiet befahren werden. Eigentlich sollte der Schulweg für die Kinder aus dem Wohngebiet Steineberg dadurch sicherer werden. Die Entscheidung sorgt jetzt aber für reichlich Wirbel in der Marktgemeinde.

Denn so richtig zufrieden sind viele jetzt nicht mit der Lösung. Angefangen hatte alles damit, dass Eltern der Schulkinder sich Sorgen machten, dass der Schulweg ihrer Kinder im Bereich der Gartenstraße und Frühlingsstraße nicht sicher sei. Mehr als 100 Unterschriften waren gesammelt worden, um die Situation zu verbessern. Eltern betroffener Schulkinder berichten, dass die Sicht für die Kinder im Bereich zur Augsburger Straße wegen einer Mauer eingeschränkt sei und sie so vielleicht nicht schnell genug sehen können, ob ein Auto in die Gartenstraße einbiegt. Hinzu komme, dass die Straße im Dunkeln nur schlecht beleuchtet sei.

