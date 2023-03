Zusmarshausen

Akkuschrauber löst Feueralarm in Zusmarshausen aus

Ein defekter Akkuschrauber hat am Montag in Zusmarshausen über die Brandmeldeanlage einer Firma einen Feueralarm ausgelöst.

In einer Firma in Zusmarshausen explodiert der Akku an einem Schrauber. Die Rauchentwicklung ist so stark, dass die Brandmeldeanlage Alarm auslöst.

Kleine Ursache, große Wirkung: Ein defekter Akkuschrauber hat am Montag in Zusmarshausen über die Brandmeldeanlage einer Firma einen Feueralarm ausgelöst. Vor Ort konnte die Feuerwehr schnell Entwarnung geben. Grund für den Alarm war der Akku, der kurz zuvor explodiert war und für starke Rauchentwicklung gesorgt hatte. Es kam aber laut Polizei zu keinem weiteren Personen- oder Sachschaden. (thia)

