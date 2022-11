Zusmarshausen

12:00 Uhr

Alter Hof sucht neue Liebe: Ortskerne sollen vor dem Aussterben gesichert werden

Plus Immer öfter stehen alte Häuser in Ortszentren leer. "Unsere Ortszentren bluten aus", sagt ein Renovierer. Mit einem Experten für ländliche Entwicklung will er dagegen ankämpfen.

Von Moritz Maier

Von außen wirkt das Gebäude unscheinbar. Ein altes Bauernhaus mit angrenzendem Hof, wie es in fast jedem schwäbischen Ort steht. Doch beim Haus von Hans Wipfler in Gabelbach handelt es sich um kein gewöhnliches. Alte Holzträger über hochwertigen Glaselementen, urige Möbel neben einer topmodernen Küche. Aus einem ehemals heruntergekommenen Bauernhaus ist hier etwas völlig Neues entstanden, trotz des Beibehaltens der Tradition. Der Wirts-Stadl in Gabelbach ist ein Beispiel, wie einem totgeglaubten Gebäude im Ortskern wieder Leben eingehaucht werden kann. Projekte wie dieses könnten in Zukunft immer wichtiger werden, sollten die Herzen von Kommunen nicht langsam aussterben.

