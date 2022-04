Zusmarshausen

17:30 Uhr

Alternative Energien: Warum Hackschnitzel für viele ein Gewinn sind

Plus Im Wald bei Zusmarshausen werden aus Holzresten Hackschnitzel hergestellt. Für wen sie eine Alternative zu fossilen Brennstoffen wie Öl und Gas sein können.

Von Katja Röderer

Wer Stille im Wald sucht, ist im Waldstück bei Wollbach heute am falschen Ort: Der Lärm ist beinahe ohrenbetäubend. Aber die Arbeit geht zügig voran, denn Martin Kempter vom Forstbetrieb aus Unterschöneberg bedient die Maschinen routiniert: Mit dem Greifarm stopft er das aufgehäufte Holz vom Wegesrand direkt in einen Häcksler. Der macht Hackschnitzel daraus und schleudert die kleinen Holzteile im hohen Bogen in den Anhänger gleich nebendran. "45 Kubikmeter passen in einen Anhänger", erklärt Martin Kempter. Die Hackschnitzelmenge enthalte so viel Wärmeenergie, wie ein mit Öl beheiztes Einfamilienhaus im Jahr verbraucht, rechnet er vor. Liegt der Schlüssel für die Energiewende also hier im Wald?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen